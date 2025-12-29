Signorini si ferma | stop a tutti gli impegni Mediaset | ‘Campagna diffamatoria’ la reazione del Biscione

Alfonso Signorini ha annunciato la sospensione di tutti i suoi impegni con Mediaset, in seguito a quanto dichiarato come una campagna diffamatoria. La decisione, comunicata dal Biscione, rappresenta un momento di pausa nelle attività del conduttore e giornalista, che si trova a dover affrontare una situazione complessa legata alle recenti accuse. La questione è attualmente al centro dell’attenzione nel panorama televisivo italiano.

La decisione improvvisa: Signorini si ferma. Alfonso Signorini sospende tutti i suoi impegni editoriali con Mediaset. È quanto emerge da una dura e articolata nota diffusa dai suoi legali, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che parlano apertamente di una “campagna calunniosa” ai danni del conduttore, tale da rendere necessario un passo indietro temporaneo per tutelare la propria persona e la propria reputazione. La scelta, spiegano i difensori, è maturata dopo una serie di attacchi mediatici ritenuti sistematici e lesivi, che avrebbero superato ogni limite di correttezza e legalità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

