Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona | Io vittima di condotte criminose

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona, che lo hanno coinvolto in polemiche pubbliche. La decisione arriva dopo settimane di tensioni legate alle dichiarazioni dell’ex paparazzo nel suo programma online. La scelta riflette la volontà di mantenere un atteggiamento trasparente e responsabile, lasciando aperta la possibilità di chiarimenti futuri.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset. Una decisione clamorosa che arriva dopo settimane di polemiche scatenate dalle affermazioni di Fabrizio Corona nel suo format online Falsissimo. L’annuncio è stato diffuso dai legali del conduttore, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che descrivono il loro assistito come “”vittima di gravi e continuate condotte criminose””. La scelta, già comunicata all’azienda, segna una svolta inattesa nella carriera del giornalista e direttore del settimanale Chi. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni rese da Corona nella puntata di Falsissimo andata online lo scorso 15 novembre, intitolata “”Il prezzo del successo””. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

