Signorini si autosospende da Mediaset | Campagna calunniosa e diffamatoria

Signorini si autosospende da Mediaset a causa di una campagna calunniosa e diffamatoria. Per tutelare la propria reputazione e rispondere alle accuse, ha deciso di adottare questa misura, evidenziando la gravità delle condotte illecite che stanno influenzando negativamente la sua immagine. La decisione mira a chiarire i fatti e a tutelare la propria integrità professionale in un contesto mediatico complesso.

"Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset". Questo è quanto scrivono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini in sede civile e penale, che parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" la sua onorabilità.

