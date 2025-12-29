Signorini e Mediaset la decisione shock | Inevitabile

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset, decisione presa in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format YouTube «Falsissimo». La scelta si inserisce in un momento di forte attenzione mediatica, segnando un passaggio importante nella gestione delle relazioni tra il conduttore e l’azienda televisiva. La decisione, definita “inevitabile”, riflette la volontà di affrontare con responsabilità le conseguenze degli ultimi eventi.

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, una scelta che arriva nel pieno della tempesta mediatica scatenata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona all’interno del format YouTube «Falsissimo». Al centro della polemica, l’ipotesi dell’esistenza di un presunto «sistema» legato all’accesso al programma «Grande Fratello», che avrebbe coinvolto aspiranti concorrenti e personaggi già noti. A comunicare ufficialmente la decisione sono stati i legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la sua difesa in sede civile e penale, parlando di una vicenda che lo vede «vittima di gravi e continuate condotte criminose». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

