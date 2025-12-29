Siena licenziato col test del carrello | il giudice ordina il reintegro di Fabio Giomi

Il giudice del lavoro di Siena ha stabilito il reintegro di Fabio Giomi, licenziato dal supermercato Pam con il test del carrello. La sentenza conferma la necessità di rispettare procedure corrette nel rapporto di lavoro. Questa decisione evidenzia l’importanza delle modalità di valutazione adottate dai datori di lavoro e il ruolo del tribunale nel tutelare i diritti dei lavoratori.

Il giudice del lavoro ha disposto che Fabio Giomi dovrà essere reintegrato sul posto di lavoro. il cassiere del supermercato Pam a Siena era stato licenziato con il test del carrello

