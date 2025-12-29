Sicurezza stradale | in Campania aumentano i sinistri vittime e feriti

Nel 2024, la Campania ha registrato un incremento dei sinistri stradali, con un totale di 10.874 incidenti. Questi eventi hanno provocato 261 vittime e numerosi feriti, evidenziando l’importanza di interventi mirati per migliorare la sicurezza sulle strade. Analizzare i dati e adottare misure efficaci è fondamentale per ridurre il numero di incidenti e tutelare la vita degli utenti della strada.

Nel 2024 in Campania si sono registrati 10.874 incidenti stradali, che hanno causato 261 vittime e 15.386 feriti. Rispetto al 2023, la regione mostra un aumento più marcato della media nazionale sia nel numero dei sinistri (+6,2%) sia in quello dei feriti (+4,8%). Preoccupa in particolare l’incremento delle vittime, cresciute del 18,6%, in netta controtendenza rispetto al lieve calo a livello nazionale (-0,3%). Dal 2010 a oggi, il numero dei decessi in Campania è aumentato del 2,8%, mentre nello stesso arco temporale il dato nazionale ha segnato in – 26,3%. A che punto è la Campania Rispetto al 2019, in Campania il numero delle vittime della strada è aumentato del 17%, mentre a livello nazionale si registra una riduzione del 4,5%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti Leggi anche: Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidenti stradali mortali in aumento in Campania e a Pozzuoli, SS7 Quater tra le strade più pericolose. L'Istat, 'aumentano i morti sulle strade della Campania, +18,6%' - Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all'anno precedente, in netta contr ... ansa.it

Incidenti stradali, allarme Istat in Campania: più vittime e più feriti - Secondo i dati Istat, nel corso del 2024 in Campania si sono verificati complessivamente 10. sciscianonotizie.it

Aumentano gli incidenti mortali in Campania, la Sorrentina tra le strade più pericolose - Lo rileva l'Istat che ha realizzato uno studio sugli incidenti a livello nazionale e più dettagliato in merito alla Campania ... sorrentopress.it

