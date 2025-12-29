Il governo italiano conferma il suo impegno per la sicurezza nelle scuole, firmando un decreto che mobilita 207 milioni di euro per interventi urgenti nell’edilizia scolastica. Questa misura mira a migliorare le condizioni degli edifici scolastici, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale. Si tratta di un passo importante nell’ambito delle politiche di investimento e tutela del settore educativo, considerato una priorità dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A scuola sicuri. Giornata importante per l’edilizia scolastica. Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici. Il decreto, firmato dal Ministro Giuseppe Valditara, prevede 206,8 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e per opere di messa in sicurezza, destinati agli enti locali proprietari degli istituti. Un impegno preso e mantenuto dal governo. Lo stesso ministro Valditara illustra il testo che segue altri interventi su un aspetto determinante per le nostre scuole e i nostri ragazzi. Valditara: “La sicurezza delle scuole è una nostra priorità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza nelle scuole avanti tutta, Valditara firma il decreto con altri 207 milioni: “E’ una priorità del governo”

