Sicurezza nelle scuole avanti tutta Valditara firma il decreto con altri 207 milioni | E’ una priorità del governo
Il governo italiano conferma il suo impegno per la sicurezza nelle scuole, firmando un decreto che mobilita 207 milioni di euro per interventi urgenti nell’edilizia scolastica. Questa misura mira a migliorare le condizioni degli edifici scolastici, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale. Si tratta di un passo importante nell’ambito delle politiche di investimento e tutela del settore educativo, considerato una priorità dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
A scuola sicuri. Giornata importante per l’edilizia scolastica. Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici. Il decreto, firmato dal Ministro Giuseppe Valditara, prevede 206,8 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e per opere di messa in sicurezza, destinati agli enti locali proprietari degli istituti. Un impegno preso e mantenuto dal governo. Lo stesso ministro Valditara illustra il testo che segue altri interventi su un aspetto determinante per le nostre scuole e i nostri ragazzi. Valditara: “La sicurezza delle scuole è una nostra priorità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole
Leggi anche: Valditara: "Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole"
Avvocata, sicurezza a rischio davanti alla scuola Oberdan: l’appello alla II Municipalità; Il trasloco del Floriani ad Agrate. Fase 2 nel vivo tra viabilità e posteggi; La Gozzano raddoppia lo spazio e guarda avanti, una nuova palestra che cambia la vita della scuola; Programmazione e bilancio 2026-2028, Scarlino guarda avanti con conti solidi e servizi confermati.
Scuola di Bergiola, avanti tutta. Ancora un anno di attesa per il luogo della Memoria - Stanno proseguendo nei tempi i lavori di recupero alla ex scuola ‘Vincenzo Giudice’ destinata a luogo del ricordo, tanto ... lanazione.it
#Scuola, firmato ulteriore decreto da 206,8 milioni per il Piano #antincendio e per interventi urgenti di messa in #sicurezza. Valditara: “Prosegue l’impegno costante per l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole”. “Ho firmato oggi un importante decreto che x.com
Protezione civile nelle scuole, Trieste investe sulla sicurezza: centinaia di studenti coinvolti in un anno di formazione Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.