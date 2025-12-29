Siculiana ritrova palazzo Agnello riaperti i magazzini culturali con il Natale medievale

A Siculiana, i magazzini di Palazzo Agnello riaprono le porte, offrendo un’esperienza culturale legata alle tradizioni natalizie medievali. Questo spazio storico torna a essere un punto di incontro, valorizzando memoria, festa e partecipazione della comunità. Un’occasione per riscoprire il patrimonio locale e vivere il periodo natalizio in modo autentico e condiviso.

I magazzini storici di palazzo Agnello tornano a vivere e lo fanno nel segno della memoria, della festa e della partecipazione collettiva. Sono stati inaugurati, in occasione della quarta edizione del "Natale medievale nel borgo di Kalat", gli spazi recentemente acquisiti al patrimonio comunale e.

Siculiana, torna il "Natale medievale nel borgo di Kalat": storia, arte e tradizioni - Domenica 28 dicembre, dalle 19 alle 22, torna il "Natale medievale nel borgo di Kalat", giunto alla quarta edizione e ormai divent ...

Siculiana, una mostra celebra i 100 anni degli Amici della Musica - L'iniziativa intende rendere omaggio alla memoria del barone Francesco Agnello che per lunghi anni ha fatto di palazzo Agnello la sede di un cenacolo intellettuale di respiro internazionale ...

