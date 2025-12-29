Un incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 12, coinvolgendo un sedicenne in moto e un camion. Per fortuna, l’incidente non ha causato conseguenze gravi, anche se ha provocato grande paura tra i coinvolti. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause e garantire maggiori sicurezze sulla strada.

Una tragedia che sembra fortunatamente solo sfiorata quella che si è verificata nella mattinata di ieri, poco dopo le 12. All’incrocio tra via Marsala e via Gorizia in zona Regina Pacis si è infatti verificato uno brutto incidente che ha coinvolto un autocarro e una moto di piccola cilindrata (un 125), guidata da un 16enne. Il forte urto ha sbalzato via il giovane, che è poi caduto sull’asfalto. Una dinamica che ha fatto subito temere il peggio per il giovane alla guida del motorino. Grande apprensione da parte dei passanti presenti al momento dell’impatto, che hanno subito avvertito i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si scontra in moto. Incidente con un camion. Paura per un sedicenne

