Si ribalta il muletto | Morto Michele Penna era il ‘re' dei grissini La tragedia nell'Astigiano
Mongardino piange la scomparsa di Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura di riferimento nel settore dei grissini. La tragedia si è verificata nel magazzino del negozio di famiglia, dove è stato travolto accidentalmente da un muletto. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa.
Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore travolto dal muletto nel magazzino del negozio di famiglia. Inutile l’intervento di 118 ed elisoccorso, è morto sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto per il ribaltamento di un muletto nell'Astigiano - Un uomo di 73 anni è morto oggi a Mongardino d'Asti per il ribaltamento di un muletto che stava manovrando. msn.com
