Mongardino piange la scomparsa di Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura di riferimento nel settore dei grissini. La tragedia si è verificata nel magazzino del negozio di famiglia, dove è stato travolto accidentalmente da un muletto. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore travolto dal muletto nel magazzino del negozio di famiglia. Inutile l’intervento di 118 ed elisoccorso, è morto sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

