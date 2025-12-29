Si ribalta il muletto | Morto Michele Penna era il ‘re' dei grissini La tragedia nell'Astigiano

Mongardino piange la scomparsa di Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura di riferimento nel settore dei grissini. La tragedia si è verificata nel magazzino del negozio di famiglia, dove è stato travolto accidentalmente da un muletto. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa.

