Si ribalta il muletto | Morto Michele Penna era il ‘re’ dei grissini La tragedia nell’Astigiano

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura stimata nel settore. La sua morte, avvenuta a causa di un incidente nel magazzino di famiglia, ha colpito profondamente la comunità astigiana. La tragedia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e lascia un vuoto nel mondo della panificazione locale.

Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore travolto dal muletto nel magazzino del negozio di famiglia. Inutile l’intervento di 118 ed elisoccorso, è morto sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

