Si ribalta il muletto | Morto Michele Penna era il ‘re’ dei grissini La tragedia nell’Astigiano

Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura stimata nel settore. La sua morte, avvenuta a causa di un incidente nel magazzino di famiglia, ha colpito profondamente la comunità astigiana. La tragedia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e lascia un vuoto nel mondo della panificazione locale.

Morto per il ribaltamento di un muletto nell'Astigiano - Un uomo di 73 anni è morto oggi a Mongardino d'Asti per il ribaltamento di un muletto che stava manovrando. msn.com

