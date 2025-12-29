Si ribalta il muletto | Morto Michele Penna era il ‘re’ dei grissini La tragedia nell’Astigiano
Mongardino piange Michele Penna, 73 anni, noto panificatore e figura stimata nel settore. La sua morte, avvenuta a causa di un incidente nel magazzino di famiglia, ha colpito profondamente la comunità astigiana. La tragedia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e lascia un vuoto nel mondo della panificazione locale.
