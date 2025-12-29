Si gioca all' U-Power Stadium | divieti dalle 11.30

Il 4 gennaio alle 14.30 si terrà la prima partita del 2026 all’U-Power Stadium, con l’incontro tra Inter U23 e Novara, valido per la Serie C. Il match, che si svolgerà nello stadio di Monza, sarà preceduto da un divieto di accesso dalle ore 11.30. È importante rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori.

La prima partita del 2026 all'U-Power Stadium è fissata per il 4 gennaio. Fischio d'inizio alle 14.30 e ad affrontarsi saranno l'Inter U23 e il Novara (campionato di serie C).Divieti di sosta Come sempre sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 11.30 al termine della manifestazione sportiva.

