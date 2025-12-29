Si chiude un intero capitolo della nostra storia
È deceduta Brigitte Bardot, iconica attrice francese, all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione che porta il suo nome. Con la sua presenza nel cinema e nella cultura, Bardot ha lasciato un’impronta significativa. La sua scomparsa segna la conclusione di un’epoca, rendendo omaggio a una figura che ha segnato la storia dello spettacolo.
È morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. « Con la sua scomparsa sembra che si sia chiuso un intero capitolo. C’è un vuoto enorme. Era una leggenda, ed è davvero triste che sia morta, ma ha anche lasciato un’eredità davvero straordinaria. Rimane un’icona, un’icona cinematografica»: i parigini reagiscono così alla morte di Brigitte Bardot, una leggenda del cinema francese, appena scomparsa all’età di 91 anni. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo «Era una leggenda»: le voci e il dolore per la scomparsa di Brigitte Bardot iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
