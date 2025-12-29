Si chiude un intero capitolo della nostra storia

È deceduta Brigitte Bardot, iconica attrice francese, all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione che porta il suo nome. Con la sua presenza nel cinema e nella cultura, Bardot ha lasciato un’impronta significativa. La sua scomparsa segna la conclusione di un’epoca, rendendo omaggio a una figura che ha segnato la storia dello spettacolo.

