Si avvii un confronto tra privati per acquisire definitivamente il campo via Morigi
Si apre un confronto tra privati in merito all’acquisizione definitiva del campo di via Morigi. La questione si inserisce nel contesto del dibattito tra la Consulta e l’Amministrazione comunale sulla situazione della Manifattura Tabacchi, con nuove prese di posizione da parte della Consulta a seguito delle dichiarazioni dell’assessore Adriana Fantini. La questione richiede attenzione per comprendere gli sviluppi e le eventuali implicazioni per il futuro dell’area.
Continua il botta e risposta tra Consulta e Amministrazione comunale sulla Manifattura Tabacchi. A pochi giorni dalle risposte dell’assessore Adriana Fantini, la Consulta ritorna sull’argomento.«La Consulta, - spiegano - come dice la parola, è un organo consultivo che opera sulla base del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
