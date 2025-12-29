Si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola anziana muore nell'incendio | chi era Maria Catena Pistone

Maria Catena Pistone, 89 anni, ha perso la vita in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Cinisello Balsamo. Si legge che si addormentasse con il phon acceso sotto le lenzuola, una tragica circostanza che ha contribuito all’incidente. La notizia ricostruisce il suo profilo e le circostanze che hanno portato a questa triste perdita.

Maria Catena Pistone è l'89enne che è morta in seguito all'incendio divampato all'interno della sua casa a Cinisello Balsamo. L'anziana si sarebbe addormentata con il phon acceso sotto le lenzuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cinisello, scoppia un incendio mentre dorme: Maria Catena Pistone muore a 89 anni Leggi anche: Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide: morta Maria Catena Pistone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Si addormenta con il phon nel letto e le coperte prendono fuoco: morta Maria Catena Pistone, 89 anni; Si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola, anziana muore nell'incendio: chi era Maria Catena Pistone; Cinisello appartamento a fuoco Morta nel rogo anziana di 89 anni. Si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola, anziana muore nell’incendio: chi era Maria Catena Pistone - Maria Catena Pistone è l'89enne che è morta in seguito all'incendio divampato all'interno della sua casa a Cinisello Balsamo ... fanpage.it

Incendio a Cinisello Balsamo, una vittima: si era addormentata nel letto con il phon acceso sotto le lenzuola - Inutili i soccorsi: Maria Catena Pistone, 89 anni, originaria di Caltanissetta, è morta appena arrivata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. milano.corriere.it

Si addormenta con il phon nel letto e le coperte prendono fuoco: morta Maria Catena Pistone, 89 anni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

Buona serata con uno scatto di Luca Bisceglia dalla pagina Photophonico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.