Shiffrin en plein verso i Giochi Inizia il sogno di Baby D’Antonio

Mikaela Shiffrin continua la sua striscia vincente, conquistando lo slalom di Semmering e consolidando la sua posizione come protagonista della stagione. Con questa vittoria, raggiunge il quinto successo consecutivo in slalom e la 106ª in Coppa del Mondo. Intanto, l’attenzione si concentra anche su D’Antonio, che inizia a sognare i prossimi Giochi olimpici, mentre il circuito femminile si prepara a nuove sfide.

Sempre più regina. Mikaela Shiffrin (nella foto a destra) risale dalla quarta piazza e conquista anche lo slalom di Semmering (Austria), quinto successo su altrettanti slalom disputati in stagione, vittoria numero 106 della carriera in Coppa del Mondo. Il miglior tempo nella seconda frazione consente a Shiffrin di fissare il tempo di riferimento sull'1'48?82 per lasciarsi alle spalle di soli nove centesimi di secondo l'elvetica Camille Rast, leader dopo la prima, con Lara Colturi – gareggia per l'Albania – che torna a riaffacciarsi sul podio a 0?57. Le due austriache Katharina Liensberger e Katharina Truppe occupano quindi le posizioni appena a ridosso del podio.

