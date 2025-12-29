Sfregiata la targa in memoria del musicista casertano Fausto Mesolella
È stata danneggiata la targa commemorativa dedicata a Fausto Mesolella, rinomato musicista casertano e chitarrista degli Avion Travel, scomparso il 30 marzo 2017. L’episodio ha suscitato dispiacere tra amici e fan, che ricordano il suo contributo alla musica italiana. La targa, simbolo di memoria e riconoscimento, richiede ora interventi di riparazione per preservare la sua memoria.
Sfregiata la targa in ricordo di Fausto Mesolella, il musicista casertano e chitarrista degli Avion Travel scomparso prematuramente il 30 marzo 2017.Qualcuno, verosimilmente con un oggetto appuntito, ha inciso la targa realizzata dal maestro Bruno Donzelli e installata a corso Trieste, nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
