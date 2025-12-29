Sfregiata la targa in memoria del musicista casertano Fausto Mesolella

È stata danneggiata la targa commemorativa dedicata a Fausto Mesolella, rinomato musicista casertano e chitarrista degli Avion Travel, scomparso il 30 marzo 2017. L’episodio ha suscitato dispiacere tra amici e fan, che ricordano il suo contributo alla musica italiana. La targa, simbolo di memoria e riconoscimento, richiede ora interventi di riparazione per preservare la sua memoria.

Sfregiata la targa in ricordo di Fausto Mesolella, il musicista casertano e chitarrista degli Avion Travel scomparso prematuramente il 30 marzo 2017.Qualcuno, verosimilmente con un oggetto appuntito, ha inciso la targa realizzata dal maestro Bruno Donzelli e installata a corso Trieste, nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sfregiata la targa in memoria del musicista casertano Fausto Mesolella Leggi anche: FdI, sfregiata la targa della sede: "Clima di odio che si alimenta" Leggi anche: Una targa e un concerto per ricordare il musicista Davide Begalli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sfregiata la targa in memoria del musicista casertano Fausto Mesolella - Sfregiata la targa in ricordo di Fausto Mesolella, il musicista casertano e chitarrista degli Avion Travel scomparso prematuramente il 30 marzo 2017. casertanews.it Raid dei vandali a Novate. Sfregiata targa per Ramelli: "Un attacco alla memoria" - "Il circolo Fratelli d’Italia di Novate Milanese esprime profonda indignazione e ferma condanna per il vile ... ilgiorno.it A Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto è stata divelta e ricoperta di fango. Un atto vile che colpisce la memoria di una giovane donna seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito. I responsabili vengano individuati e la targa - facebook.com facebook È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a #NormaCossetto, vittima delle #Foibe, medaglia d'oro al valore civile x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.