Sfortunata e imprecisa la Fortitudo cade

La Fortitudo Bologna subisce una sconfitta contro il Real Sebastiani con il punteggio di 68-62. La squadra ha mostrato alcune difficoltà in fase offensiva e difensiva, risultando imprecisa e sfortunata nel corso della partita. Tra i migliori marcatori figurano Udom e Piccin con 16 e 9 punti rispettivamente. La prestazione complessiva evidenzia la necessità di migliorare la continuità e la precisione nelle prossime gare.

REAL SEBASTIANI 68 FORTITUDO BOLOGNA 62 REAL SEBASTIANI: Palumbo 4, Perry 13, Udom 16, Guariglia 6, Hogue 8; Parravicini 8, Piunti 2, Pascolo 2, Piccin 9; Bellini ne, Mattia ne, Paesano ne. All. Ciani. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Della Rosa 2, Sarto 10, Anumba 5, Sorokas 24; Imbrò, Guaiana 9, De Vico 8, Moretti, Gamberini. All. Caja. Arbitri: Pellicani, Perocco, Roiaz. Note: parziali 20-20, 35-33, 50-49. Tiri da due: Rieti 1529; Fortitudo 1825. Tiri da tre: 728; 329. Tiri liberi: 1720; 1720. Rimbalzi: 28; 39. La Fortitudo cade a Rieti e chiude con una sconfitta il 2025. Troppe e troppo pesanti le assenze per una Flats Service che continua a fare i conti con la sfortuna.

