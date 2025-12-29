Sfida all' ultima parata i portieri regalano spettacolo alla Goalkeeper Battle

La seconda edizione della Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025 si è svolta a Rimini, confermando l’interesse verso il ruolo del portiere. Organizzata dalla Goalkeeper School Valerio Curci in collaborazione con mister Pasquale Castelgrande, l’evento ha visto protagonisti giovani e professionisti, offrendo un’occasione di confronto e crescita tecnica. Un momento importante per il panorama calcistico locale, che valorizza l’abilità e la preparazione dei portieri.

Grande successo per la seconda edizione della Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025 a Rimini. Organizzata dalla Goalkeeper School Valerio Curci in collaborazione con mister Pasquale Castelgrande.Ben 26 portieri si sono sfidati con interventi prodigiosi e grandi tiri per andare in rete. 🔗 Leggi su Today.it

