Sfida all' ultima parata i portieri regalano spettacolo alla Goalkeeper Battle

La seconda edizione della Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025 si è svolta a Rimini, confermando l’interesse verso il ruolo del portiere. Organizzata dalla Goalkeeper School Valerio Curci in collaborazione con mister Pasquale Castelgrande, l’evento ha visto protagonisti giovani e professionisti, offrendo un’occasione di confronto e crescita tecnica. Un momento importante per il panorama calcistico locale, che valorizza l’abilità e la preparazione dei portieri.

Portieri "esultanti". Moda tutta italiana - Ok, settimana scorsa Paleari ha blindato nei minuti finali la vittoria del Torino contro il Genoa; siamo d'accordo: Caprile è stato decisivo nella rimonta del Cagliari sul Verona. ilgiornale.it

MATCH DAY | Serie C2 – Calcio a 5 Ultima sfida dell’anno in trasferta. L’Alatri è pronto a scendere in campo per un altro appuntamento importante di campionato. Don Bosco Genzano ASD Alatri 29 dicembre 2025 Ore 21.00 Stadio Oratorio Sa - facebook.com facebook

FT Pallacanestro Trieste 77 - 90 Würzburg Baskets Nell’ultima sfida di regular season BCL al PalaTrieste passano i bavaresi. Trieste non ribalta la differenza canestri e conferma il terzo posto nel Gruppo E. #bepartofit #pallacanestrotrieste x.com

