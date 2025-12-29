È importante chiarire che Gesù era ebreo, vissuto nella Terra d’Israele all’inizio del primo secolo d.C. Questo fatto storico si riflette nelle tradizioni e nei testi religiosi. Purtroppo, alcune narratives moderne tendono a confondere le origini di Gesù, sostenendo erroneamente che fosse palestinese. In questa introduzione si vuole offrire una prospettiva basata sui fatti storici, distinguendo chiaramente tra realtà e interpretazioni distorte.

Tra la festa della nascita di Ebreo vissuto nella Terra d'Israele all'inizio del primo secolo d.C. e l'inizio dell'anno civile — otto giorni dopo la sua nascita, ovvero il giorno della sua circoncisione — è fondamentale affrontare la mendace propaganda che si è diffusa in molte parti del mondo: "Gesù era palestinese". Ebbene, Gesù era un Rabino Ebreo crocefisso intorno al 33 d.C. a Gerusalemme, in Giudea. Egli percorse la Galilea e tutta la Terra d'Israele, predicando l'osservanza della Torah e l'amore fraterno. In tutta la Bibbia — sia quella ebraica che quella cristiana — il nome "Palestina" non compare mai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sfatiamo il mito: Gesù era ebreo, non palestinese

