Settimo posto ma cinque sconfitte nelle ultime sei gare L’imperativo in casa Alcione | ritornare sulla retta via Cusatis aspetta un attaccante Zanaboni nel mirino

A cinque sconfitte nelle ultime sei gare, l'Alcione cerca di rialzarsi e migliorare la propria posizione in classifica. Con il mercato aperto, Cusatis valuta l'inserimento di un nuovo attaccante, mentre Zanaboni resta nel mirino. A metà stagione, la squadra si concentra sui margini di crescita e sulle strategie per tornare a risultati più positivi, mantenendo un percorso equilibrato e orientato al miglioramento.

Con l'arrivo del del giro di boa, in casa Alcione è tempo di bilanci. La classifica racconta una stagione fin qui positiva: il settimo posto conferma il buon lavoro svolto in questa seconda annata tra i professionisti. Tuttavia, l'ultimo mese e mezzo ha acceso qualche campanello d'allarme. Le cinque sconfitte nelle ultime sei gare hanno rallentato il cammino e interrotto la continuità mostrata nella prima parte di stagione. A preoccupare non sono solo i risultati, ma anche le sensazioni dal campo: l'Alcione sembra aver smarrito parte della sua linfa offensiva e quella compattezza che l'avevano resa una delle squadre più difficili da affrontare.

