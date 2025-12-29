Sette ore in barella senza antidolorifico ecco la sanità nel Lazio | la denuncia del consigliere Trombetti
Il consigliere Yuri Trombetti denuncia le condizioni del pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma, descrivendo un’esperienza di sette ore in barella senza antidolorifici. La sua testimonianza evidenzia le criticità del sistema sanitario nel Lazio, sollevando questioni sulla qualità dell’assistenza e sulla dignità dei pazienti. Un episodio che invita a riflettere sulla situazione attuale e sulle possibili soluzioni per migliorare i servizi sanitari pubblici.
Il consigliere capitolino Yuri Trombetti racconta una notte al pronto soccorso del San Camillo di Roma: "Si è persa la dignità del paziente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
