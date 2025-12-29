Da oggi, alcuni rider italiani manifestano il loro disappunto rispetto alle nuove tariffe imposte dagli algoritmi delle piattaforme di consegna. Con una richiesta di maggiore equità, chiedono di boicottare le condizioni che considerano ingiuste, evidenziando la crescente tensione tra lavoratori e aziende nel settore. Questa protesta riflette la volontà di rivendicare diritti e condizioni di lavoro più trasparenti, al fine di tutelare la dignità di chi opera quotidianamente nel delivery.

C’è chi dice no, verrebbe da dire, parafrasando un arcinoto brano di Vasco Rossi. C’è chi dice no alle forme di sfruttamento in versione 4.0 che, da qualche tempo, sono classificate come ‘ caporalato digitale ’, perché promosse da algoritmi e sistemi di monitoraggio automatizzati. Il ventenne Filippo Testi, nato e cresciuto a Verbania, sul Lago Maggiore, lavora da due anni come rider (fattorino in bici elettrica) per aiutarsi durante gli studi in Storia all’università di Torino. È lui il portavoce della protesta avviata dai fattorini che coprono l’area del Verbano-Cusio-Ossola (74 comuni) contro Deliveroo, uno dei giganti della cosiddetta ‘gig economy’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sette euro per 35 chilometri. I rider ora si ribellano : "Boicottiamo l’algoritmo"

Leggi anche: “Sei euro per consegnare un panino a più di 20 km su strade pericolose”. La protesta dei rider: “Se rifiuti, l’algoritmo ti penalizza”

Leggi anche: Sciopero dei rider di Glovo contro l'algoritmo: "Pronti a bloccare tutto"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sette euro per 35 chilometri. I rider ora si ribellano : Boicottiamo l’algoritmo; Rider in rivolta a Verbania, ampliata l'area di consegna. ?«Costretti a pedalare 50 chilometri per 7 euro»; Rivolta dei rider a Verbania: 'C'è solidarietà dai clienti'; “Costretti a pedalare 50 chilometri per sette euro”, rider in rivolta a Verbania.

Sette euro per 35 chilometri. I rider ora si ribellano : "Boicottiamo l’algoritmo" - Monta la rabbia dei fattorini di cibo da asporto contro le grandi piattaforme "Ci muoviamo in bici, ma se ci rifiutiamo siamo penalizzati". msn.com