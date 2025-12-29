Sette cose che cambiano nel 2026 | dalla carta d' identità al rimborso per i ritardi causati dai cantieri
Nel 2026 si attendono diverse novità legislative e fiscali in Italia. Tra queste, l'introduzione di una tassa sui pacchi, modifiche al valore per concorsi e studi, e nuove regolamentazioni sul volontariato. Inoltre, ci saranno variazioni sul prezzo delle sigarette e aggiornamenti relativi alla carta d’identità, ai rimborsi per i ritardi causati dai cantieri e ad altri aspetti della vita quotidiana. Questi cambiamenti influenzeranno vari settori e abitudini dei cittadini.
C'è una nuova tassa sui pacchi, cambia il valore, per concorsi e studi, del volontariato, ma aumenta anche il prezzo delle sigarette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
