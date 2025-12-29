Sessant’anni d’amore i genitori dell' assessora rinnovano le promesse

I genitori dell’assessora hanno festeggiato 60 anni di matrimonio, un traguardo che testimonia un lungo percorso di amore e complicità. Augusto Travagli e Vanda Marsan hanno rinnovato le loro promesse nel Comune di Ferrara, partecipando alla cerimonia promossa dal progetto ‘Sposami a Ferrara’. Un momento di condivisa emozione che celebra la continuità di un legame durato nel tempo.

