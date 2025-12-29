Servono più posti E anche la tramvia

In un contesto di crescita urbana, diventa essenziale sviluppare infrastrutture di trasporto adeguate. La richiesta di maggiori parcheggi, il completamento della tangenziale Nord-Est e l’attuazione della tramvia sono interventi necessari per migliorare la mobilità e rispondere alle esigenze della comunità. Un approccio equilibrato e pianificato può contribuire a rendere più efficiente e sostenibile il sistema di trasporto locale.

"Oggi servono i parcheggi, oggi serve ancora la tangenziale Nord-Est che la provincia non sa come portare avanti, oggi serve la tramvia che vogliamo realizzare". È questa, secondo di Fratelli d'Italia Pisa, la sintesi della posizione sul tema della mobilità e dell'assetto urbano cittadino, ribadita da Maurizio Nerini. Secondo il capogruppo, basta osservare la situazione quotidiana delle strade "per rendersi conto dell'esistenza di un forte traffico di attraversamento, che renderebbe necessari parcheggi di cintura ". Una condizione che, afferma Fratelli d'Italia, sarebbe il risultato di "un'avversione ideologica pluridecennale alla costruzione di case per il ceto medio" da parte della sinistra pisana, con lo spopolamento della città a favore dei comuni limitrofi e un conseguente consumo di suolo per quartieri dormitorio.

