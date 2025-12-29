Filippo Mirabella, consigliere della lista Ferri, apre una riflessione sugli esiti delle elezioni provinciali, evidenziando le criticità e le difficoltà incontrate dal Partito Democratico. Con un tono diretto, l’intervento invita a un’analisi obiettiva degli eventi, sottolineando l’importanza di un confronto sincero e di un percorso di rinnovamento interno. Un’analisi che mira a comprendere le ragioni di un risultato deludente e a tracciare possibili vie di miglioramento.

Un duro attacco al Pd e al flop delle Provinciali da parte del consigliere della lista Ferri Filippo Mirabella. "I Dem – scrive Mirabella – non vogliono ammettere la sconfitta elettorale. L’elezione del presidente della Provincia, essendo di secondo livello, richiederebbe una gestione politica rigorosa, trasparente e responsabile. Esattamente ciò che è mancato. I due candidati provenivano entrambi dall’area del centrosinistra. Uno, Roberto Valettini, ha però scelto di presentarsi e farsi eleggere con il sostegno del centrodestra, vincendo. Dopo la sconfitta, anziché aprire una riflessione seria su come e perché il Pd abbia perso il controllo della partita, si è preferito imboccare la strada peggiore: spostare l’attenzione dai livelli decisionali a quelli esecutivi, insinuando sospetti, alludendo a comportamenti individuali, responsabilità senza mai nominare chi ha realmente guidato – o mal guidato – questa operazione politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Serve un onesto mea culpa"

Leggi anche: Regionali, Aldo Aloisi attacca: “Lista debole e caso Mazzotta, serve un mea culpa”

Leggi anche: Regionali, Aldo Aloisi attacca: “Lista debole e caso Paride Mazzotta, serve un mea culpa”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serve un onesto mea culpa.

"Serve un onesto mea culpa" - Un duro attacco al Pd e al flop delle Provinciali da parte del consigliere della lista Ferri Filippo Mirabella. lanazione.it