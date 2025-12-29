Serra ha trovato la via della pace | basta far scomparire tutti i maschi

Michele Serra ha espresso dispiacere per il diffondersi di un linguaggio bellico e aggressivo, evidenziando come la retorica della guerra si sia fatta troppo presente nella società. La sua riflessione invita a una riflessione sulla necessità di trovare modalità di comunicazione più pacifiche e rispettose, promuovendo un dialogo più costruttivo e meno segnato da parole di conflitto.

Condividiamo la desolazione che ieri ha espresso su Repubblica Michele Serra deprecando «le parole di guerra che ultimamente sbocciano ovunque con una leggerezza feroce». Scrive Serra, con moltissime ragioni, che «si è tornati a parlare della guerra non solo come una ordinaria circostanza della storia, ma come una prova del fuoco alla quale possono sottrarsi solo il pusillanime e l’imboscato; e di conseguenza si è tornati a parlare della pace come di una imbelle patologia del benessere. Si leggono costernati rimproveri ai giovani europei», prosegue l’editorialista, «che in larga parte, alla domanda se morirebbero per la Patria, rispondono, come Bartleby, “preferirei di no”. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Serra ha trovato la via della pace:basta far scomparire tutti i maschi Leggi anche: Germania, Merz ha deciso: basta accogliere ucraini maschi in età di leva Leggi anche: “Io e il mio compagno abbiamo deciso di provare ad avere una femmina dopo tre figli maschi, ma al momento dell’ecografia la sorpresa è stata enorme. Aspettavo tre gemelli, tutti maschi”: la storia di Hannah è virale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Una scia di rapine e poi un omicidio: due senzatetto indagati ad Alessandria; Gratta e Vinci, a Castellamonte un colpo da 100 mila euro; Palermo, la forza del gruppo e la crescita del carattere rosanero: l'addio di Brunori. Iban a seguir en la OFICINA hasta que conocieron a ESTA PERSONA ?? Dopo anni di esperimenti con praticamente ogni tipo di lampada abbiamo trovato il mixone perfetto per la serra. Dovete sapere che in terraristica tutti parlano di UVB e UVA, ma noi siamo fun delle cose fatte bene, e quindi non possiamo ignorare la luce visibil - facebook.com facebook Scopre una serra di marijuana nella stanza del figlio e lo fa arrestare. Accade al quartiere Tuscolano, a Roma, dove una madre ha contattato le forze dell’ordine dopo aver trovato una piccola coltivazione artigianale in casa. La donna, all’arrivo dei poliziotti del x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.