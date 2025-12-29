Serra ha trovato la via della pace | basta far scomparire tutti i maschi

Michele Serra ha espresso dispiacere per il diffondersi di un linguaggio bellico e aggressivo, evidenziando come la retorica della guerra si sia fatta troppo presente nella società. La sua riflessione invita a una riflessione sulla necessità di trovare modalità di comunicazione più pacifiche e rispettose, promuovendo un dialogo più costruttivo e meno segnato da parole di conflitto.

Condividiamo la desolazione che ieri ha espresso su Repubblica Michele Serra deprecando «le parole di guerra che ultimamente sbocciano ovunque con una leggerezza feroce». Scrive Serra, con moltissime ragioni, che «si è tornati a parlare della guerra non solo come una ordinaria circostanza della storia, ma come una prova del fuoco alla quale possono sottrarsi solo il pusillanime e l’imboscato; e di conseguenza si è tornati a parlare della pace come di una imbelle patologia del benessere. Si leggono costernati rimproveri ai giovani europei», prosegue l’editorialista, «che in larga parte, alla domanda se morirebbero per la Patria, rispondono, come Bartleby, “preferirei di no”. 🔗 Leggi su Laverita.info

