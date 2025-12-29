Serie C Femminile Coppa Italia | Salernitana ai quarti di finale

La Salernitana Femminile ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, dopo aver battuto il Pink Sport Time con un risultato di 2-0. La squadra, che aveva già iniziato il campionato con una vittoria, prosegue così il suo percorso nelle competizioni ufficiali. Nel prossimo turno affronterà il Catania, consolidando la propria presenza nella fase avanzata della competizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria per 2-0 nel match di esordio in campionato lo scorso 12 ottobre, la Salernitana batte nuovamente il Pink Sport Time e conquista l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C dove incontrerà il Catania. La squadra di Vanoli sblocca il risultato all'inizio della ripresa e riesce a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Le granata torneranno in campo l'11 gennaio per il match di campionato in trasferta contro la Virtus Femminile Marsala. La Salernitana parte con determinazione e nei primi cinque minuti costruisce due occasioni, prima con De Lucia che conquista un calcio d'angolo e poi con Vergari che calcia verso la porta da ottima posizione trovando l'opposizione di Papadia.

