Il Mantova si prepara a rafforzarsi nel mercato invernale, con Vlahovic e Gyabuaa sul taccuino. La squadra tornerà in campo domenica 11 gennaio al Martelli contro il Palermo, ultima partita del girone d’andata. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica, mentre il club valuta le opportunità per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il cammino del Mantova riprenderà domenica 11 gennaio al Martelli quando, per l’ultima partita del girone d’andata, riceverà la visita del Palermo, staccato di quattro punti dalla promozione diretta e in piena lotta per salire in serie A. Ben diversa è la situazione dei biancorossi, che occupano il penultimo posto e navigano in zona retrocessione diretta. La classifica, comunque, è più che corta e la salvezza dista solo due lunghezze per la squadra da poco affidata a mister Modesto. Tutto è aperto e proprio per questo è facile capire quanto sarà importante il mercato di gennaio, che dovrà rinforzare in modo significativo la compagine virgiliana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova pronto a rafforzarsi. Sul taccuino Vlahovic e Gyabuaa

Leggi anche: Mercato Inter, 6 nomi sul taccuino di Marotta: tutti gli obiettivi ruolo per ruolo dalla Serie A!

Leggi anche: Calciomercato Juve: questo club di Serie A pronto a tornare alla carica per Vlahovic. È la prima scelta per giugno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Video: La carica del neoallenatore Modesto: «Sono pronto, il Mantova resterà in serie B»; Serie B, Mantova pronto a cambiare allenatore: in arrivo Modesto al posto di Possanzini; Calcio Serie B: Il Mantova strappa un punto prezioso a Carrara e torna a muovere la classifica; Mantova - Empoli: diretta live Serie B Calcio 21/12/2025 |.

Serie B. Mantova pronto a rafforzarsi. Sul taccuino Vlahovic e Gyabuaa - Il cammino del Mantova riprenderà domenica 11 gennaio al Martelli quando, per l’ultima partita del girone d’andata, riceverà la visita del Palermo, staccato di quattro punti dalla promozione diretta e ... sport.quotidiano.net