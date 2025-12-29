Serie A Roma-Genoa chiude il 2025 | formazioni precedenti e interviste pre-partita
Alle ore 20:45 si disputa l’ultimo match del 2025 in Serie A, con Roma e Genoa in campo. La squadra ligure cerca da oltre tre decenni un successo contro i giallorossi, mentre la Roma punta a consolidare la sua posizione in zona Champions. Di seguito, le formazioni, i precedenti e le interviste pre-partita.
In scena alle 20:45 l'ultimo match del 2025 per la Serie A. Il Genoa a caccia di un successo che manca da 35 anni, alla Roma serve una vittoria per tornare in zona Champions. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Si chiude il 17° turno di Serie A
Leggi anche: Genoa Inter, Chivu nel pre gara: «Dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, il Genoa è in un buon momento»
Roma-Genoa chiude il 2025 della Serie A Enilive; Serie A: Roma-Genoa chiude il 2025, De Rossi torna all'Olimpico; Dove vedere Roma-Genoa lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torna la Serie A: la 17ª giornata si apre con Parma-Fiorentina e si chiude con Roma-Genoa.
Serie A: Roma-Genoa chiude il 2025, De Rossi torna all'Olimpico - I giallorossi per tornare al quarto posto, ma arriva il grande ex che ha bisogno di punti salvezza ... msn.com
Roma, Baldanzi influenzato: salta il Genoa, chi gioca al suo posto - Altra assenza da registrare in casa Roma verso la partita contro il Genoa che chiude il 2025 della Serie A. calciomercato.com
Dove vedere Roma-Genoa, posticipo della 17ª giornata di serie A, in tv e streaming - De Rossi torna all'Olimpico da avversario: «Un minimo contegno devo averlo, non esulterò. corriere.it
Roma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A #SkySport #SkySerieA #RomaGenoa x.com
Una serie di eventi in programma per il 31 dicembre a Roma, in attesa di Capodanno 2026 Dal Concertone al Circo Massimo agli spettacoli al Planetario - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.