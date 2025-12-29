Serie A costretta a cambiare il colore del pallone dopo le giuste proteste di chi è daltonico
La Serie A ha deciso di modificare il colore del pallone utilizzato durante l'inverno, a seguito delle proteste di chi soffre di daltonismo. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega, ha annunciato che il pallone arancione sarà sostituito, per garantire una migliore visibilità a tutti i giocatori e spettatori. La scelta deriva dall'attenzione alle esigenze di inclusione e accessibilità nel calcio professionistico.
Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato ufficialmente che cambierà il pallone arancione usato durante l'inverno: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
