Serie A Cantù ko a Napoli Lunga sospensione per un canestro rotto

La Pallacanestro Cantù subisce una sconfitta a Napoli, segnando un altro passo a vuoto in trasferta nella Serie A. La partita è stata interrotta a lungo a causa di un canestro rotto, influenzando il ritmo della gara. Dopo la pausa, la squadra fatica a ritrovare il ritmo, evidenziando le difficoltà in questa fase della stagione.

BASKET La Pallacanestro Cantù si squaglia dopo la pausa, e a Napoli arriva l’ennesimo ko in trasferta. Prova di maturità fallita per la squadra di Nicola Brienza, che si conferma fragile, senza punti di riferimento reali, e un Erick Green poco produttivo dall’arco non può fare miracoli. Va detto, in quel del capoluogo campano succede di tutto. Ad inizio 2° quarto De Nicolao (nella foto) trova Basile che schiaccia. Il canestro si sgancia parzialmente, ci vorrà un’ora per la sostituzione, anche perché dopo lunghi minuti gli addetti si accorgono che il ferro nuovo ha agganci totalmente diversi. Si dovrà cambiare l’intera struttura, e alla ripresa dei giochi un match fino ad allora equilibrato cambia rotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A. Cantù ko a Napoli. Lunga sospensione per un canestro rotto Leggi anche: Il canestro crolla durante Napoli-Cantù: sospesa per 40 minuti la partita di basket al PalaBarbuto Leggi anche: Napoli Basket-Cantù, Basile schiaccia e 'rompe' il canestro: sostituito il tabellone | VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Niente da fare per la S.Bernardo Cantù, continua la serie negativa: va ko anche a Napoli, ora la classifica si fa difficile - Gara complicata da una lunga interruzione per la sostituzione di un canestro rotto su schiacciata di Basile: ripresa ed i padroni di casa scappano via subito. ciaocomo.it

