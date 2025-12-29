Sequestrati a Pisa quasi 49 chili di fuochi d’artificio illegali e pericolosi
La Guardia di finanza di Pisa ha sequestrato quasi 49 chili di fuochi d’artificio illegali, rinvenuti in un magazzino durante controlli mirati alla tutela della legalità. L'operazione si inserisce nell’attività costante di contrasto alla vendita di artifici pirotecnici clandestini, per prevenire rischi e garantirne la sicurezza pubblica.
PISA – Continua senza sosta l’attività del comando provinciale della Guardia di finanza di Pisa al contrasto della vendita illecita di artifici pirotecnici; in particolare i militari del Gruppo di Pisa hanno sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all’interno di un magazzino di smistamento merci a Pisa, durante l’esecuzione di controlli mirati alla repressione dei traffici illeciti. Nel corso dell’attività ispettiva, i finanzieri hanno notato, in un’area defilata del deposito, la presenza di quattro colli dall’aspetto anomalo, con descrizioni presumibilmente false. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
