Sequestrate 13 auto di lusso per contrabbando

Il 29 dicembre 2025, a Ravenna, sono state sequestrate 13 auto di lusso di grandi marche e cilindrata, nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine contro il contrabbando. Le vetture sono state confiscate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate durante controlli nelle aree portuali, in un’attività finalizzata a contrastare i traffici illeciti.

Ravenna, 29 dicembre 2025 - Sono ben 13 le auto, tutte di grossa cilindrata e di 'grossi' marchi, sequestrate per 'contrabbando' dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di vigilanza a contrasto dei traffici illeciti nelle aree portuali. Un'attività che si è svolta in stretta sinergia con il locale Ufficio ADM Romagna 1, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo del Gruppo di Ravenna e i funzionari Adm di Ravenna. Si tratta di veicoli che circolavano con targhe estere senza aver pagato i relativi diritti doganali, pari a circa 50mila euro. Pur essendo stati immatricolati in Paesi extra UE, i veicoli venivano sistematicamente utilizzati sul territorio dell'Unione Europea da proprietari residenti in Italia, eludendo non solo la normativa doganale con un risparmio sui costi di utilizzo nell'Unione del mezzo, ma ottenendo ulteriori 'vantaggi' connessi alla riduzione delle spese di gestione, come il bollo auto e l'assicurazione Rca.

