Sequestrata una montagna di botti e fuochi d’artificio illegali e pericolosissimi

Nella giornata del 29 dicembre 2025, a Brescia è stata sequestrata un’ingente quantità di botti e fuochi d’artificio illegali, destinati a essere utilizzati durante le festività. L’operazione ha avuto l’obiettivo di prevenire rischi per la sicurezza pubblica, considerando la pericolosità di materiali non conformi alle normative. Questa attività si inserisce nelle più ampie misure di controllo e tutela della sicurezza durante le festività natalizie.

Brescia, 29 dicembre 2025 – Erano destinati alla solita battaglia di botti e fuochi d'artificio, in teoria vietata in quasi tutte le città lombarde, ma soprattutto erano pericolosissimi. I militari della Guardia di Finanza di Brescia hanno s equestr ato fuochi d'artificio illegali e altamente pericolosi per 2.850 chili nel corso di 14 distinte operazioni condotte in tutta la provincia. Denunce e sicurezza. Le operazioni hanno portato alla denuncia di 14 persone, di cui una arrestata. Le attività nel periodo a ridosso dei festeggiamenti sono volte a prevenire gli incidenti e a tutelare la filiera legale e gli imprenditori che vi operano.

