Sequestrata mezza tonnellata di fuochi d' artificio | FOTO

Nelle settimane che precedono il Capodanno, un’importante operazione ha portato al sequestro di circa 500 kg di fuochi d’artificio illegali nel casertano. L’intervento mira a prevenire rischi e incidenti legati alla vendita e all’utilizzo di materiali non autorizzati, garantendo maggiore sicurezza per la comunità. La vicenda sottolinea l’attenzione delle autorità nel contrastare il mercato nero di prodotti pericolosi.

Con l’avvicinarsi del Capodanno, il casertano torna al centro dell’attenzione per un maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria bomba a orologeria. Oltre mezza tonnellata di materiale pirotecnico è stata infatti sequestrata in un’attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Cologno Monzese, sequestrata più di una tonnellata di fuochi d'artificio Leggi anche: Cosenza, sequestrati una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmente Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa, scattano sequestro e denuncia; Fuochi d'artificio illegali, maxi sequestro da una tonnellata in Puglia: scoperti box pieni di esplosivi a Bari e nel Salento; Guardia di Finanza Isernia: sequestrata oltre mezza tonnellata di fuochi pirotecnici, due responsabili segnalati all'autorità giudiziaria.; Bari, sequestrata mezza tonnellata di fuochi illegali. Sequestrata una montagna di botti e fuochi d’artificio illegali e pericolosissimi - 850 chili con un contenuto di esplosivo netto complessivamente pari ad oltre 7 quintali: 14 persone denunciate e una arrestata ... msn.com

Brescia, maxi-sequestri fuochi artificio - La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato fuochi d'artificio illegali e altamente pericolosi per 2,8 tonnellate nel corso di 14 operazioni condotte in tutta la provincia. rainews.it

Brescia, maxi sequestro di botti illegali: quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio pericolosi tolti dal mercato - Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrate 2,8 tonnellate di botti illegali. affaritaliani.it

Sequestrata mezza tonnellata di fuochi d'artificio in un deposito

https://www.telemajg.com/php/news.phpid=13036 Guardia di Finanza Bari: sequestrata mezza tonnellata di fuochi d’artificio illegalmente detenuti e sigarette di contrabbando I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nell’ambito d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.