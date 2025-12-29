Sentenza sul Terminal Ravano La soddisfazione di Laghezza

Il Consiglio di Stato ha recentemente respinto l’appello della cordata composta da Fincosit, Suardi e Cmci Consorzio Stabile, confermando la decisione del Tar sulla sentenza riguardante il Terminal Ravano. La decisione rappresenta un importante passaggio nella vicenda, sottolineando la posizione già espressa in sede giudiziaria e chiudendo un ciclo di contestazioni legali sulla questione.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello della cordata composta da Fincosit, Suardi e Cmci Consorzio Stabile confermando quanto espresso dal Tar. Il raggruppamento, secondo classificato, si era dapprima opposto all'aggiudicazione dei lavori impugnando al Tar gli atti con cui Lsct aveva assegnato l'appalto alla cordata formata dall'impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori; poi, ha appellato al Consiglio di stato anche la sentenza sfavorevole del Tar. Parere favorevole alla sentenza da parte di Alessandro Laghezza nuovo presidente di Confindustria.

