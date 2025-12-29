Sempre più decisivo Muharemovic ci ha preso gusto Le pretendenti prendono appunti

Muharemovic sta consolidando la sua presenza nel calcio di vertice, dimostrando maturità e costanza. Nonostante la giovane età, il suo percorso nel massimo campionato italiano evidenzia un crescente ruolo di leadership. Le sue prestazioni attirano l’attenzione di club e addetti ai lavori, che prendono appunti sul suo sviluppo e potenziale. A 23 anni, il futuro del difensore promette ulteriori passi avanti in una carriera ancora tutta da scrivere.

Sempre più leader, a dispetto del suo primo campionato nella massima serie e di età ancora più 'verde' che 'nera', stanti i suoi 23 anni da compiere il prossimo 28 febbraio. E stante un mondiale sullo sfondo con la 'sua' Bosnia, playoff permettendo. Se non lo avete già fatto, come pare abbia invece fatto la dirigenza dell'Inter, che lo vuole a tutti i costi, segnatevi il nome di Tarik Muharemovic (foto), centrale difensivo scuola Juve – ma di proprietà del Sassuolo – che ha incendiato il Sassuolo anti-Bologna segnando il suo secondo gol nella massima serie e riaccendendo su di sé le luci che contano.

Senza complicarci la vita in affannose ricerche, trattative, algoritmi Possiamo riportare a casa il centrale mancino che ci serve per completare il pacchetto arretrato, visto che lo abbiamo scontato del 50% Oggi per Muharemovic altra grande prova, altro gol - facebook.com facebook

