Semplici | Serie B avvincente Lotta per la promozione apertissima Secondo me sarà decisivo un fattore
Leonardo Semplici commenta la stagione della Serie B, sottolineando l’incertezza della lotta promozione. Con la sua esperienza, l’allenatore analizza le dinamiche di un campionato aperto e combattuto, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La competizione si fa sempre più serrata, e sarà interessante osservare quale fattore potrà determinare la conquista della promozione.
Semplici ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato la Serie B dicendo la sua su una lotta promozione avvincente Leonardo Semplici, l’architetto del “miracolo SPAL” e profondo conoscitore delle dinamiche della Serie B, analizza una stagione cadetta mai così incerta. Con sette squadre racchiuse in un fazzoletto di punti, il tecnico toscano mette . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
