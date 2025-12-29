Semplici | Serie B avvincente Lotta per la promozione apertissima Secondo me sarà decisivo un fattore

Leonardo Semplici commenta la stagione della Serie B, sottolineando l’incertezza della lotta promozione. Con la sua esperienza, l’allenatore analizza le dinamiche di un campionato aperto e combattuto, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La competizione si fa sempre più serrata, e sarà interessante osservare quale fattore potrà determinare la conquista della promozione.

Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere" - Leonardo Semplici, ospite dei microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, parla così dei cambi di panchina che hanno agitato le ultime settimane di Serie A: "Qualche cambio ... tuttomercatoweb.com

