Semina il panico sul tram | spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incinta

Un uomo con problemi psichici ha salito ieri sera su un tram della linea 1 a Palermo, armato di coltello. Ha tentato di aggredire una donna incinta, che viaggiava con una bambina e altri familiari. L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. L’episodio evidenzia la necessità di maggiori controlli e interventi per la tutela della sicurezza pubblica.

Un uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza, in compagnia di una una bimba piccola e altri congiunti. E' la terza volta che semina il panico a bordo del tram. «Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo - dice Giuseppe Mistretta presidente dell'Amat -. I passeggeri coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto a un altro convoglio che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

