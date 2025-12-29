Semina il panico sul tram a Palermo | spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incinta

Un uomo con problemi psichici ha salito ieri sera sul tram linea 1 a Palermo, armato di coltello. Ha tentato di aggredire una donna incinta, mentre era in compagnia di una bambina e altri familiari. L’episodio ha generato timore tra i passeggeri, che hanno assistito alla scena con preoccupazione. La situazione è stata rapidamente gestita dalle forze dell’ordine, intervenute per mettere in sicurezza l’area.

Un uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza, in compagnia di una una bimba piccola e altri congiunti. E' la terza volta che semina il panico a bordo del tram. «Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo - dice Giuseppe Mistretta presidente dell'Amat -.

