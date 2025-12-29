Semestre filtro Medicina lettera a Bernini di due studentesse | Abbiamo rifiutato i quiz siamo già laureate in quelle materie

Due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia, hanno scritto al ministro Bernini manifestando il loro rifiuto di partecipare ai quiz del semestre filtro. La loro lettera evidenzia un approccio critico rispetto alle modalità di verifica adottate, sollevando questioni sul metodo di valutazione e sulla preparazione degli studenti. Questo intervento apre un dibattito sulla gestione degli esami e sulle modalità di verifica delle competenze in ambito universitario.

Lettera al ministro dell'Università Bernini di due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia: "Abbiamo rifiutato di rispondere ai quiz del semestre filtro. Abbiamo già superato quegli esami". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Semestre filtro Medicina, la testimonianza: “Siamo laureate in Biologia, costrette a rifare esami già superati” Leggi anche: Gli avvocati: “Semestre filtro di Bernini è un pasticcio, incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Semestre filtro Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: nuovo decreto per la definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di merito; Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina; Semestre filtro, 22.500 gli idonei a Medicina; Test di Medicina 2025: pubblicati i primi risultati del secondo appello del semestre filtro. Semestre filtro Medicina, lettera a Bernini di due studentesse: “Abbiamo rifiutato i quiz, siamo già laureate in quelle materie” - Lettera al ministro dell'Università Bernini di due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia: "Abbiamo rifiutato di rispondere ... fanpage.it

Semestre filtro per entrare in medicina, le critiche sono numerose e provengono da diversi pulpiti - Non è questione di appartenenza politica, ma si tratta di critiche scritte e fatte da ragazzi che si sentono non rispettati e profondamente mortificati da come sono andate le cose nel “cosiddetto seme ... tecnicadellascuola.it

Studente di Giurisprudenza scrive al ministro Bernini: "Il semestre filtro è un fallimento, ascolti i ragazzi!" - Un giovane studente di Giurisprudenza dell'università di Palermo ha scritto una lettera aperta al ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per esprimere la sua preoccupazione rigu ... palermotoday.it

#Medicina2026 confermato semestre filtro: #Andu "Bernini si sbaglia di grosso" - facebook.com facebook

Medicina, il semestre filtro alla resa dei conti: oltre 22.500 idonei per 17.278 posti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.