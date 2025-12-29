Semenyo Manchester City trattativa avanzata | clausola da 65 milioni pronta ad essere sfruttata dai Citizen per portare all’Etihad il 25enne del Bournemouth

Il Manchester City sta negoziando l'acquisto di Antoine Semenyo del Bournemouth, sfruttando una clausola di 65 milioni di sterline valida fino al 10 gennaio. La trattativa sembra ormai in fase avanzata, con le parti vicine a definire l'accordo. Semenyo, 25 anni, rappresenta un possibile rinforzo per i Citizens in vista della seconda parte della stagione.

Semenyo Manchester City, trattativa avanzata grazie alla clausola di 65 milioni di sterline presente fino al 10 gennaio sul giocatore Il Manchester City è in trattative avanzate per assicurarsi le prestazioni di Antoine Semenyo, secondo quanto riportato da fonti ESPN. I Citizens puntano a chiudere l’affare per l’esterno del Bournemouth già nei primi giorni della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Semenyo al Manchester City, chiusura vicina col Bournemouth: chi è, cifre e formula - City vicino a piazzare il colpo di gennaio: Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth, sta per raggiungere Pep Guardiola a Manchester. goal.com