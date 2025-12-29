sei anni fa gli italiani scoprirono che la loro democrazia era di pezza e chi li governava autocrati pronti alla repressione

Sei anni fa, gli italiani hanno constatato che la loro democrazia era fragile e che chi governava si muoveva verso forme autocratiche, pronte alla repressione. Un episodio che ha lasciato un segno profondo, difficile da cancellare, anche con gli sforzi di oggi. In questo monologo, ripercorriamo quei momenti di memoria e di denuncia, per riflettere sulla necessità di difendere i principi fondamentali della nostra convivenza democratica.

Un trauma che non può passare anche se fanno di tutto. Per questo giro con un monologo di memoria e di accusa. Ad ogni fine d'anno si rinnova il trauma. Ad ogni fine d'anno gli italiani rivivono il panico di scoprire che la loro repubblica, la loro democrazia era tutt'altro che solida, tutt'a.

