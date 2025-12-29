Segreti di famiglia 3 replica puntata 29 dicembre in streaming | Video Mediaset

Oggi, 29 dicembre, torna in streaming la puntata di “Segreti di famiglia 3”. In questa nuova puntata, Yekta e Osman, con l’aiuto di Ozgur, si occupano di nascondere il corpo di Can. La soap turca prosegue con sviluppi che aggiungono tensione e mistero alla trama, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle vicende dei personaggi e i loro segreti.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Yekta e Osman con l'aiuto di Ozgur, seppelliscono il corpo di Can. Ma poco dopo scoprono che i beni immobiliari sono gravati da ipoteca: Can aveva chiesto un prestito per giocare tutti i soldi. A Osman non rimane che vendere le sue proprietà. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 31 in replica streaming.

