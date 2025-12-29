Sedie e tavolini scagliati in strada a Natale identificati tre giovanissimi

Tre giovani sono stati identificati come responsabili degli atti di vandalismo avvenuti la sera di Natale in via Roma, nel centro della movida cittadina. Sono stati riconosciuti e coinvolti nelle indagini relative alla distruzione di sedie e tavolini lasciati in strada. Questo fatto ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sul rispetto degli spazi pubblici durante le festività.

Hanno finalmente un volto e un nome i tre giovani protagonisti dei gravi atti di vandalismo avvenuti la sera di Natale in via Roma, nel cuore della movida cittadina. Sedie e tavolini dei locali furono sollevati e lanciati in strada, creando momenti di forte tensione e seminando il caos in una.

