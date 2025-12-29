Il Memorial Alessandro Fantoni, tradizionale evento natalizio di calcio giovanile, si è svolto sui campi dell’US Affrico. La competizione, riservata ai Pulcini under 10 (2016), ha visto il Tau Altopascio piazzarsi al secondo posto, mentre la Sestese si è classificata terza. Il torneo ha offerto ai giovani calciatori un’opportunità di confronto, divertimento e crescita, confermando l’importanza di questo appuntamento nel calendario sportivo locale.

Classico appuntamento del periodo natalizio è il Memorial Alessandro Fantoni di calcio giovanile. Manifestazione riservata alla categoria Pulcini under 10 anno 2016 che si è disputata sui campi dell’ Us Affrico. Ad aggiudicarsi il 17° Trofeo Fantoni è stato il Prato che ha prevalso in ordine di graduatoria a Tau Altopascio, Sestese e Affrico. Seguono in ordine di merito il Pisa che si è piazzato al 5° posto, davanti a Poggibonsese, Scandicci e Terranuovese. Alle premiazioni erano presenti i presidenti dell’Affrico Valeria Pisacchi e dell’Assoallenatori Toscana Francesco Fantoni, insieme ad altre personalità del calcio fra cui i vertici dell’Associazione Allenatori di Firenze e Provincia Roberto Tellini e Alessio Bandinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Secondo posto per il Tau Altopascio, terza la Sestese. Il Prato si prende il Trofeo Fantoni. Qualità e divertimento all’Affrico

Leggi anche: Terranuova da playoff. Fantoni schianta il Tau

Leggi anche: Tau, secondo posto da solo. Per il Camaiore buio pesto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie D, gir. E. Grande vittoria per il Tau Altopascio: le immagini del 6 a 1 sul Follonica Gavorrano; Un anno da incorniciare per il Seravezza Pozzi; Tabellino partita Crema 1908 vs Piacenza Calcio 1919; Under 15. Trionfo per Sestese e Affrico. Paoli e compagni travolgenti.

Secondo posto per il Tau Altopascio, terza la Sestese. Il Prato si prende il Trofeo Fantoni. Qualità e divertimento all’Affrico - Classico appuntamento del periodo natalizio è il Memorial Alessandro Fantoni di calcio giovanile. msn.com