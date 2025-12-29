Secondo il Cremlino Kyiv ha interrotto le azioni offensive

Secondo il Cremlino, le forze ucraine avrebbero sospeso le azioni offensive, limitandosi a tentativi di contenimento dell’avanzata russa. Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore dell’esercito russo, ha dichiarato che Kyiv avrebbe interrotto le operazioni militari offensive, concentrandosi principalmente sulla difesa e sul contenimento delle forze russe. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le parti impegnate in azioni che influenzano la dinamica del conflitto.

Secondo quanto riferito dal capo di Stato maggiore dell'esercito russo Valery Gerasimov, le forze ucraine avrebbero « interrotto le azioni offensive », limitandosi a «tentativi di contenimento dell'avanzata russa». Nell'ultimo anno, ha spiegato Gerasimov come «334 centri abitati» sarebbero passati «sotto il controllo delle truppe di Mosca» e, solo nel mese di dicembre «nell'area dell'operazione militare speciale sarebbero stati conquistati oltre 700 chilometri quadrati». Parole che fanno da eco a quelle riferite durante una riunione al Cremlino dedicata alla situazione militare dal presidente Vladimir Putin, che ha indicato come prioritaria la prosecuzione delle attività lungo il confine russo-ucraino anche nel prossimo anno: «E' un compito molto importante, perché garantisce la sicurezza delle regioni di confine della Russia.

