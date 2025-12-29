Se non viene Gesù a salvarci chi lo farà? Il caso della culla senza Bambinello

Recentemente a Terlizzi, nel Barese, è stato suscitato interesse il caso di una culla del presepe lasciata vuota, senza il Bambinello. La scelta del parroco ha attirato l’attenzione sulla simbologia e sul significato della rappresentazione natalizia, invitando a riflettere sul ruolo della fede e sulla presenza di Gesù come salvatore. Un episodio che invita alla riflessione sul senso autentico del Natale e sulla tradizione religiosa.

Fa scalpore il caso di un parroco di Terlizzi, provincia di Bari, che ha lasciato vuota la culla del Bambinello nel presepe esposto davanti alla chiesa. Le ragioni dell’assenza, ha spiegato, sono varie: le guerre in Terrasanta, in Ucraina, in Sudan; il calo delle nascite; la vacuità del turbinio di auguri privi di significato su Whatsapp. Se l’azione del parroco sia conforme alla dottrina lo stabilirà, nel caso, il vescovo (la diocesi è di Molfetta); se sia efficace lo scopriremo a Natale dell’anno prossimo, qualora nel frattempo da Terlizzi fosse partito un contingente di pace, o un significativo incremento demografico, o almeno qualche messaggio augurale non meramente decorativo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

